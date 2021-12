Streufahrzeug im Einsatz

Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Ettlingen-Schöllbronn – Glätte durch Löschwasser

Ein Brand in einem Kellerabteil in Ettlingen-Schöllbronn hat am Mittwoch zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Weil das Löschwasser auf der Straße gefror, musste ein Streufahrzeug anrücken.