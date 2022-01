In einer Unterkunft für Obdachlose und Asylbewerber in Ettlingen ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Das Erdgeschoss ist nach dem Brand nicht bewohnbar. Zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 2 Uhr am Dienstag an die Pforzheimer Straße in Ettlingen alarmiert. Ein Brand war in der Küche einer Unterkunft ausgebrochen. Der Rauch breitete sich schnell in weiteren Räumen und dem Treppenhaus aus.

Die Feuerwehr konnte Bewohner aus dem Gebäude ins Freie begleiten und den Brand umgehend löschen. Kurz nach 4 Uhr war der Einsatz beendet. Als Ursache für das Feuer vermuten die Polizeibeamten einen technischen Defekt.

Zwei Personen erlitten laut Polizei leichte Rauchgasvergiftungen. Das Erdgeschoss des Gebäudes, in dem sich auch die Küche befand, ist derzeit nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner konnten im ersten Obergeschoss unterkommen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 100.000 Euro.