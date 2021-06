Brand in Ettlingen: fast 80 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen

In Ettlingen hat am Mittwochmorgen ein Wohnhaus gebrannt. Laut Polizei mussten fast 80 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Nach Angaben der Ettlinger Feuerwehr wurde zunächst mit dem Stichwort „Zimmerbrand“ in die Englerstraße im Stadtteil Ettlingen-West alarmiert. Noch vor Ausrücken der ersten Kräfte wurde durch die Integrierte Leitstelle in Karlsruhe das Alarmstichwort auf „Brand Menschenleben konkret in Gefahr“ erhöht und die Abteilungen Bruchhausen und Ettlingenweier, die Führungsgruppe Ettlingen und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Malsch nachalarmiert.

Unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude in Gefahr befinden. Entgegen erster Informationen wurde bei dem Brand offenbar niemand verletzt. Zunächst war von zwei Verletzten durch Rauchgas berichtet worden.

Das Feuer in der Englerstraße in Ettlingen-West ist nach Angaben eines Sprechers des Karlsruher Polizeipräsidiums gelöscht. Im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses brannte in einer Wohnung eine Matratze in einem Schlafzimmer, berichtet die Feuerwehr. Der Brand wurde durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht. Ein weiterer Trupp evakuierte alle Bewohner des zweiten Stockwerks sowie des komplett verrauchten ersten Stocks.

Das Haus ist derzeit verraucht. Ob die Bewohner ins Gebäude zurückkehren können ist noch nicht bekannt.

Bereits Sonntagabend brannte es in Ettlingen

Bereits am Sonntagabend hatte es in Ettlingen in einem Wohnhaus im achten Stock gebrannt. Die Ursache dafür war Fett, das sich auf dem Herd entzündet hatte.

Dieser Artikel wird aktualisiert.