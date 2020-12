Mitte November hat eine Familie aus Oberweier alle Habseligkeiten an das Feuer verloren, darunter die Fotos des kürzlich verstorbenen Vaters. Nun schöpfen sie langsam wieder Hoffnung.

Brand in Ettlingen-Oberweier

Alexandra Kölmel hat in den vergangenen Wochen viel geweint. Die Mutter zweier Töchter und eines schon erwachsenen Sohnes schläft sehr schlecht. Ihrem Lebensgefährten Matthias Pumptow geht es psychisch etwas besser, aber auch er tut sich schwer, das Geschehnis vom Nachmittag des 12. November zu verarbeiten. An dem Tag brannte die Dachgeschosswohnung am Ortsrand von Oberweier, die das Paar mit den beiden Mädchen seit knapp einem Jahr bewohnt, komplett aus.

Die Familie stand vor dem Nichts. „Wir hatten alle nur noch die Kleider, die wir an dem Tag getragen haben“, sagt Alexandra Kölmel. Praktisch nichts konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor den Flammen retten. Einen Dokumentenordner, ein paar CDs und ein Laptop, das aber schwer beschädigt ist.