Lachs-Canapés für Einsatzkräfte

Brandkatastrophe verhindert: Im Erbprinz in Ettlingen wahrt man auch in der Krise die Contenance

Brandbekämpfung mit Stil: Der Brand, der den Wellness-Bereich des Luxushotels Erbprinz in Ettlingen zerstörte, war ein Ausnahmezustand für Gäste, Personal und Management. Wie mit diesem in einer Nobelherberge umgegangen wird, spricht für sich. So gab es für die Rettungskräfte Lachs-Canapés.