Spezialist für Oldtimer

Der Ettlinger Robert Pleier restauriert Oldtimer mit Schere, Maßband und Nähmaschine

In der Autosattlerei Schuchhardt in Ettlingen bekommen Oldtimer eine Frischekur verpasst. Die Spezialisierung in den 1980er Jahren war ein notwendiger Schritt für die Zukunft des Betriebs.