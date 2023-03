Wir sind als Stadtwerke gesetzlich dazu verpflichtet, in regelmäßigen Intervallen unsere Trinkwassernetze zu spülen zum Erhalt der Trinkwasserqualität. In diesem Turnus ist Ettlingen-West mit dem Wohn- und dem Gewerbegebiet dran. Es gibt eine Spülstrategie und einen Spülplan, der elektronisch erarbeitet wird. Monteure von uns drehen die Hydranten in bestimmten Straßen auf und lassen Wasser auf die Straße laufen. Von den insgesamt 4.000 Hydranten werden etwa einhundert angefahren. Grund für die Spülung in der nächsten Woche ist auch, dass wir die neue Wasserleitung für die Notfallversorgung, die vom Gut Scheibenhardt her kommt, in der Nähe der Lauftreffhütte am Runden Plom an unser 100 Kilometer langes Trinkwassernetz anbinden.