Bürger sind gegen Flachdachbauten am Lauerturmkreisel in Ettlingen

Neue Wohnungen und Gewerbefläche in exponierter Lage: Gegenüber von Schillerschule und Lauerturmkreisel, in der Karlsruher Straße 2 bis 6, soll die alte Bebauung neuen Häusern weichen. Das Projekt, das der Karlsruher Investor Ruben Mirali stemmt, steht schon geraume Zeit auf der kommunalpolitischen Agenda. Es läuft ein Bebauungsplanverfahren.

Zunächst gab es 2020 einen Architektenwettbewerb und mit Thomas Fabrinsky aus Karlsruhe auch einen Sieger. Dessen preisgekrönter Entwurf wird jetzt allerdings nicht in der angedachten Form umgesetzt, sondern optisch ziemlich verändert. Grund sind Proteste und negative Reaktionen einiger Bürger.

Sie fanden den Übergang von der historischen in die zeitgenössische Bebauung nicht gut gelöst, störten sich außerdem an der von Fabrinsky vorgesehenen Flachdachlösung. Die war damals im Preisgericht als gelungen betrachtet worden. So lobte etwa der Ettlinger Chefstadtplaner Wassili Meyer-Buck öffentlich ausdrücklich die „unauffällige Architektur“ im Dunstkreis historischer Bauten. In der Jury, die über den Wettbewerbssieger entschied, saßen voriges Jahr auch Stadträte als Vertreter des Volkes.