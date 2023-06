Eigentlich ist die Idee gar nicht so neu. Ich bin als Ettlinger schon länger in meiner Freizeit in Sachen Veranstaltungen unterwegs. Früher im Living Room unter dem Lokal „Zum Sternen“, das war damals ein Projekt der KjG Herz-Jesu. Außerdem nach dem Marktfest zu später Stunde in der Kulisse und kurz vor Weihnachten nach dem Sternlesmarkt ebenfalls dort. Alle Angebote waren sehr gut nachgefragt. Bislang waren das aber punktuelle Events, die sollen jetzt zu einer richtigen Veranstaltungsreihe werden. Der Start war eigentlich am Samstag um 23 Uhr nach Alb in Flammen geplant, was jetzt leider für den Termin abgesagt ist. Also fangen wir schon um 22 Uhr in der Kulisse mit Abtanzen zu DJ-Musik an.