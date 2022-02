Die Erleichterung über den Wegfall der 3G-Corona-Regel – geimpft, genesen oder negativ getestet – seit Mittwoch ist groß, bei Kunden wie bei Geschäftsleuten. Das hat eine Umfrage der BNN in der Ettlinger Innenstadt ergeben. Für die meisten Geschäftsleute hat die Zugangsregelung Umsatzeinbußen gebracht. Von rund einem Drittel spricht die Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe.

Schon am Mittwoch war ein verstärkter Betrieb in der Innenstadt spürbar, bestätigen befragte Händler. „Es sind Leute gekommen, die gesagt haben, es sei gut, dass sie nichts mehr vorzeigen müssen“, sagt Sarah Bergner, Mitarbeiterin im Modehaus Durm am Neuen Markt. Vorher seien die Kunden regelkonform am Eingang stehen geblieben und hätten ihre Nachweise gezeigt.

„Die Kontrollpflicht war kontraproduktiv, wir wollen unsere Kunden begrüßen, nicht kontrollieren“, meint Thomas Wirth von Foto-Wirth in der Badener-Tor-Straße. „Es gab manchmal schon böses Blut wegen der Kontrollen. Ich bin richtig froh, dass jetzt ein Ungleichgewicht aus der Welt geschafft wurde“.

Bei ComfortSchuh am Schlossplatz war während der 3G-Regelung die Frequenz im Laden zwar geringer, aber das Online-Geschäft sei sehr gut gelaufen, sagt Mitarbeiterin Regina Bannwarth. „Die Leute wussten über die Regelung Bescheid, haben darüber teilweise etwas gejammert, aber auch Verständnis für uns aufgebracht.“ Vor einiger Zeit habe man jeden Tag wegen fehlender Nachweise Kunden abweisen müssen, zuletzt nicht mehr.

Für die Geschäfte war die Regelung mit der Kontrollpflicht wohl schlimmer als für uns Kunden. Gabi Lauffer, Passantin

Gabi Lauffer steht vor dem Modegeschäft Bonita in der Leopoldstraße und schaut sich die Auslage an. „Für die Geschäfte war die Regelung mit der Kontrollpflicht wohl schlimmer als für uns Kunden“, sagt sie. Sie sei froh, dass die „umständliche Zugangsprozedur“ jetzt weggefallen ist. Sie ist auch optimistisch, dass das Schlimmste überstanden ist. „Wir sind besser weggekommen als das Ausland“, sagt Lauffer und betont, dass es dennoch gelte, weiter vorsichtig zu sein.

Viele Kunden fanden 3G-Kontrollen gut

„Viele unserer Kunden haben die Kontrollen gut gefunden, weil sie sich so sicherer gefühlt haben“, berichtet Zlatka Tricarico von Bonita. Auch am Mittwoch, während des BNN-Gesprächs, kommen Kunden mit schon gezückten Handys für die Kontrolle. Anders Stammkundin Rosalinde Schoppich, die sagt: „Das ist jetzt gut so, da gehe ich viel lieber einkaufen. Ohne Kontrolle ist das eine Erleichterung.“

Dass man wegen der 3G-Regel nur wenige Leute wegschicken musste, berichtet Cornelia Grawe von Betten-Füger in der Leopoldstraße. Die Kontrollen seien ein Mehraufwand gewesen, die meisten Kunden aber hätten Verständnis gezeigt und das Handy parat gehalten. Grawe verzeichnete gleich am ersten Tag ohne Kontrolle „eine deutliche Zunahme der Spontankunden“.

Weniger Umsatz und unangenehme Gespräche wegen 3G

Zum Teil andere Erfahrungen hat Konstanze Wiedderroth vom Wollparadies im Passagehof gemacht. Auf der einen Seite seien Kundinnen gekommen, die sich extra für den Gang ins Geschäft haben testen lassen, auf der anderen Seite „mussten wir uns viel Unangenehmes, auch am Telefon, anhören“.

Der Umsatz sei schon zurückgegangen, viele hätten übers Internet woanders bestellt. Am Mittwoch aber habe es schon viele positive Reaktionen auf den Wegfall der Regelung gegeben. „Es ist doch nicht Sache der Händler, Ausweise zu kontrollieren“, findet sie.

Die Leute kamen mit dem Handy in der Hand und waren positiv überrascht, als nicht mehr kontrolliert wurde. Bianca Martinez und Sabine Neuberth, Riedl-Schatz

„Die Leute kamen mit dem Handy in der Hand und waren positiv überrascht, als nicht mehr kontrolliert wurde“, erzählen Bianca Martinez und Sabine Neuberth von Riedl-Schatz in der Kronenstraße. Aber vorher haben auch sie Beschimpfungen erlebt. Und Hildegard Götz vom Schuhhaus Rissel ist froh, „dass ich die Kunden nicht mehr abscannen muss, weil manche erbost waren“. Sie bekomme positive Reaktionen „auf dem Weg zu etwas mehr Normalität“. Auch sie verzeichnete gleich am Mittwoch höheres Kundenaufkommen.