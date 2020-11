Anonymes Schreiben sorgt für Unruhe

Corona-Flugblatt an der Ettlinger Thiebauthschule - Schulleitung erstattet Anzeige

Unruhe an der Thiebauthschule nach einem anonymen Flugblatt zu Corona-Tests an Kindern: Die Schulleiterin spricht von haltlosen Vorwürfen und wendet sich an die Ettlinger Polizei.