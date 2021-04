Impfstoff ist knapp

Corona-Impfungen starten bei den Hausärzten in Ettlingen und Umgebung eher langsam

Diese Woche soll in Deutschland in der Breite geimpft werden, und zwar mit Unterstützung der Hausärzte. Nicht überall kam jedoch so viel Impfstoff an wie bestellt – einige Patienten mussten vertröstet werden.