Vor der Bund-Länder-Runde

Solle es eine Impfpflicht geben? Das halten Passanten in Ettlingen von dem Vorschlag

Zuletzt wurden die Rufe nach einer allgemeinen Corona-Impfpflicht wieder lauter. Vor dem Bund-Länder-Runde an diesem Donnerstag haben die BNN bei Passanten in Ettlingen nachgefragt, was sie von der Idee halten.