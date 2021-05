Große Nachfrage nach Corona-Impfungen

Lange Schlangen vor der Hausarztpraxis in Ettlingen nach Aufhebung der Impfpriorisierung

Die Aufhebung der Impfpriorisierung bei Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen hat Folgen. Die Nachfrage in Ettlingen ist groß, der Impfstoffwechsel schreckt Menschen auch in der Schlossgartenhalle nicht ab.