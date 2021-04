Pizzerien in Ettlingen und Rheinstetten liefern im Corona-Lockdown trotz geschlossener Restaurants nicht mehr Essen aus als sonst. Das hat mehrere Gründe.

Spend Tuzi sitzt an einem der Tische seiner Pizzeria „Viva“ in Ettlingen-West und wartet auf einen Anruf. Normalerweise säßen hier an diesem Dienstagmittag Gäste zum Mittagessen, doch die Gastronomie hat bekanntermaßen geschlossen.

Ihm bleibt daher nur der Abhol- und Lieferservice. Nach einer Weile klingelt dann auch das Telefon. „Zweimal Hawaii und eine Salami“, lautet die Bestellung vom anderen Ende der Leitung.

Für den Pizzabäcker geht es nun ab hinter die Theke und kurze Zeit später landen die fertig belegten Pizzen im Steinofen. Wiederum einige Minuten später kommen sie aus diesem knusprig gebacken wieder heraus und wandern in den farbigen Pizzakarton.