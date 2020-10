Corona stoppt Ettlingens Feier mit Freunden in Löbau

Mit historischen Ereignissen und persönlichen Erinnerungen daran ist es so eine Sache. Das gilt auch für Kommunalpolitiker, die man dazu befragt. Praktisch jeder erinnert sich daran, wo er am 9. November 1989 war, als die Mauer fiel. Aber am 3. Oktober 1990, also vor 30 Jahren? Da kommt so mancher Volksvertreter ins Grübeln. Einer, der ganz genau weiß, was er am ersten Tag der Deutschen Einheit gemacht hat, ist Ettlingen vormaliger Oberbürgermeister Josef Offele (CDU) .

Im Schloss die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet

Er hatte Besuch aus Sachsen. Denn am 3. Oktober 1990 gab es im Ettlinger Horbachpark nicht nur ein großes Volksfest, sondern es wurde die Partnerschaft zwischen Ettlingen und Löbau offiziell besiegelt. Im Asamsaal des Schlosses unterzeichneten Offele und sein zwischenzeitlich gestorbener Amtskollege Dietrich Schulte (FDP) damals die Städteverbindung.