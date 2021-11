Gastronomie und Einzelhandel

Corona-Warnstufe: So ist die Stimmung in Ettlingen am Samstag

Im Einzelhandel gilt die 3G-Regel, in Restaurants und Cafés dürfen noch noch Geimpfte oder Genesene. Wie ist die Stimmung bei Einzelhändlern und Gastronomen in Ettlingen? Was sagen die Kunden? Die BNN haben sich umgehört.