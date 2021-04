Im Testzentrum Albgauhalle Ettlingen sollen 2.000 Menschen pro Woche auf Corona getestet werden

Das Corona-Testzentrum in der Ettlinger Albgauhalle wird gut von der Bevölkerung angenommen. 4.000 Menschen haben sich seit Anfang März testen lassen. Künftig sollen es aber noch deutlich mehr werden.

„Seit Anfang März haben wir bisher rund 4.000 Menschen getestet, jetzt können es aber deutlich mehr werden“, sagt Moritz Becht, der mit seinem Unternehmen BechTec GmbH in der Ettlinger Albgauhalle bisher an drei Tagen kostenlose Antigen-Schnelltests anbietet.

Nachdem die Nachfrage groß ist – ein Test pro Woche und Bürger ist frei – sind die Testungen künftig an sechs Tagen möglich, über den Sonntag werde noch nachgedacht. Becht rechnet damit, künftig rund 2.000 Tests pro Woche anbieten zu können.

„Wir haben dafür sehr viele Mitarbeiter, die das gerne machen“, ergänzt Christine Drescher, die das Testzentrum leitet. Neben Ettlinger Bürgern, Schülern und Arbeitnehmern kommen regelmäßig auch viele Mitarbeiter einer großen Baufirma, die derzeit mehrere Baustellen in Ettlingen hat.

Hier wird etwa einer von Tausend positiv getestet. Moritz Becht, Chef der BechTech GmbH

Becht, Drescher und auch Mitarbeiterin Buket Sönmez finden es gut, dass das Unternehmen so vorausschauend ist. Moritz Becht ist aufgefallen, dass es bei den Tests in der Albgauhalle deutlich weniger positive Befunde gibt, als das bei der Autoteststraße im Dezember in Bruchhausen noch der Fall war. „Hier wird etwa einer von Tausend positiv getestet“, sagt Becht.

So wie am Montag eine Frau. „Wir haben sofort einen Abstrich für einen PCR-Test gemacht, den die Frau dann über ihren Hausarzt zur Auswertung schicken kann“, sagt Christine Drescher. Der Positiv-Fall wird auch umgehend dem Gesundheitsamt gemeldet.

Konzept kommt gut bei den Menschen an

Die Erfahrung der beiden Mitarbeiterinnen ist die, „dass die Leute froh sind über den Abstrich vorne in der Nase, nicht so weit hinten wie bisher. Und wir bemühen uns freundlich, zuvorkommend und möglichst zügig zu sein, denn das erhöht die Motivation der Menschen, sich öfters testen zu lassen“, sagt Sönmez.

Und natürlich werden alle Mitarbeiter am jeweiligen Arbeitstag vor Ort getestet. Dass das Konzept gut ankommt, bestätigt Bernard Hofmann, der sich wöchentlich testen lässt, „weil ich jede Woche einmal beruflich Grenzpendler nach Österreich bin. Die Organisation hier ist sehr gut“, sagt er.

Und noch eine Neuerung gibt es beim Schnelltest seit Montag: Wer sich übers Internet anmeldet und seine E-Mail-Adresse angibt, braucht nach dem Abstrich nicht mehr die vorgeschriebene Viertelstunde zu warten, sondern bekommt das Ergebnis, das aus dem Teststreifen nach 15 Minuten ausgelesen wird, per Mail zugeschickt.

Daher müsse vorher auch kein Formblatt mehr ausgefüllt werden. „Wir sparen so sehr viel Papier ein“, sagt Becht. Wer keine E-Mail hat, bekomme natürlich ein schriftliches Ergebnis.

Kinder, aber auch Senioren kommen in die Albgauhalle

Anfangs war nur die Testung von Ettlinger Bürgern angedacht, „aber wir haben nie jemanden weggeschickt, der als Nicht-Ettlinger gekommen ist, und wir haben auch nie einen Kapazitätsengpass gehabt“, sagt Drescher.

Unter der Woche seien relativ viele Kinder zum Testen da, „für sie haben wir extra kleine Watteträger und auch immer eine Süßigkeit für den Heimweg“, so Drescher.

Etwas älter, nämlich 75 Jahre, ist Wilfried Hoßbach, der zum ersten Mal beim Test ist und nun vorhat, das wöchentlich zu tun. „Aber ich halte bisher schon alle AHA-Regeln strikt ein und das Beste ist, dass mir die Maske auch gegen meinen Heuschnupfen hilft.“

Der Rentner, dem sein Tanzsport sehr fehlt, wie er sagt, lebt alleine und ist auf der Suche nach einem Impftermin. Jetzt setzt er Hoffnungen auf seine Hausarztpraxis, während er auf sein dann negatives Testergebnis wartet.

Service Öffnungszeiten des Testzentrums in der Albgauhalle sind Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 14 Uhr, Dienstag von 11 bis 16 Uhr, Donnerstag von 11 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr. Über ein Sonntagsangebot wird noch nachgedacht. Termine sind buchbar unter www.corona-Schnelltest.tech