Im Ettlinger Industriegebiet gab es in einer von Daimler Trucks genutzten Lagerhalle eine Teilabsturz von zwei Dachträgern. Wie konnte es dazu kommen?

Bis auf Weiteres gesperrt ist eine Lagerhalle nach einem Teileinsturz der Dachkonstruktion in einem großen Lagerhallenkomplex in der Einstein-/Zeppelinstraße im Ettlinger Industriegebiet. Der Teileinsturz ereignete sich am Mittwochmorgen.

Das alles wäre für Außenstehende eher unbemerkt geschehen, wenn nicht die Sprinkleranlage in dem von der Firma Daimler in Wörth genutzten Gebäude ausgelöst hätte. Dadurch wurde kurz vor 5.30 Uhr die Feuerwehr Ettlingen alarmiert, die mit mehreren Fahrzeugen ausrückte, um den vermeintlichen Brand zu löschen.

Wie Stadtbrandmeister Martin Knaus auf Nachfrage mitteilte, waren zwei große Holzbalken, auf denen Spannbetonplatten lagen, heruntergekommen.