Mit Volldampf in die Abendsonne

Dampfnostalgie-Freunde bieten Foto-Sonderfahrt mit der Dampflok durch das Albtal an

Gelegenheit, Bilder von einer Dampflok in der Abendsonne zu machen, bietet am 21. August eine Fotosonderfahrt des Vereins Dampfnostalgie Karlsruhe. Der Name ist dabei tatsächlich Programm.