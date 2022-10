Das bietet die neue Dorfwiesenhalle in Ettlingen-Schöllbronn

Bei der Feier zur Einweihung der neuen Halle blickten Vereinsvertreter und Kommunalpolitik auf die Höhen und Tiefen der Baugeschichte zurück. Was die neue Halle ausmacht und wie sie bei den Vereinen ankommt.

Die Begeisterung über die neue Dorfwiesenhalle in Schöllbronn war den Gesichtern der Gäste bei deren Einweihung am Samstag deutlich anzusehen. Seit März wird die Halle bereits von den Schöllbronner Vereinen, von der Johann-Peter-Hebel-Schule und dem Kindergarten St. Elisabeth genutzt. Die Halle ist voll belegt und inzwischen sind auch der Parkplatz fertiggestellt und die Außenanlagen bepflanzt.

„Heute ist ein Festtag für uns“, sagte Ortsvorsteherin Gabriele Wurster zu den Gästen in der Halle. Darunter zahlreiche Vereinsvertreter, angeführt von dem Arge-Vorsitzendem Steffen Neumeister, aber auch Offizielle aus Stadt- und Ortschaftsrat, Ortsvorsteher anderer Stadtteile, CDU-Landtagsabgeordnete Christine Neumann-Martin und Vertreter der am Bau beteiligten Firmen.

Ortsvorsteherin erinnert an „lange Durststrecke für Vereins- und Schulsport“

„Das Werk ist gelungen, der Weg dahin aber war geprägt von Höhen und Tiefen, von Stolpersteinen und immer wieder neuen Herausforderungen“, so Wurster, die damit auch auf eine juristische Auseinandersetzung mit einem Anwohner anspielte, der gegen die Baugenehmigung geklagt hatte.

Wurster ging auf die „lange und schwierige Durststrecke für Vereins- und Schulsport nach dem Abbruch der alten Halle aus den Sechzigerjahren“ ein und dankte all denen, die in dieser Zeit Ersatzräume bereit gestellt und selbst Einschränkungen hingenommen hatten. Auch freute sie sich, dass der Badminton-Club wieder nach Schöllbronn zurückkehren konnte.

„Die neue Halle stellt einen zentralen Mittelpunkt der gesellschaftlichen und sozialen Aktivitäten im Ortsteil dar“, betonte Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler), der auf die Entstehungsgeschichte der Halle einging.

Sanierung oder Neubau: Das war 2011 die Frage

Schon im November 2011 hatte er sich mit dem damaligen Ortsvorsteher Steffen Neumeister zusammengesetzt und Ideen zur künftigen Entwicklung von Schöllbronn, unter anderem für Kindergarten, Pflegeheim, Schule und eben auch eine neue Halle niedergeschrieben. Sanierung oder Neubau war die Frage.

Im Mai 2018 entschied sich der Gemeinderat für einen Neubau, zunächst plante man mit 6,2 Millionen Euro Kosten. 2019 kam ein Entwurf vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, den das Architekturbüro Fabrinsky aus Karlsruhe weiterentwickelte.

Die Baukosten stiegen auf 8,2 Millionen Euro zuzüglich 1,1 Millionen für die Außenanlagen. 420.000 Euro kamen von der Sportstättenförderung. Diese Kosten, so Arnold, wurden eingehalten, „es sind sogar noch 54.000 Euro da“.

Halle bietet Platz für bis zu 500 Menschen

Neben den juristischen habe es auch bauliche Herausforderungen gegeben. So mussten die Bauleute zur Stützung des Untergrunds 10.000 Kilo Stahl und 220 Kubikmeter Spritzbeton verbauen, auch der Quellkanal musste saniert werden.

In der Halle, die Platz für bis zu 500 Personen bietet, wurde umfangreiche Technik installiert. Die Außenanlage wurde barrierefrei gestaltet und mit Aufenthaltsflächen, unter anderem auch für den Schülerhort, versehen.

Über die Zeit der Vakanz berichteten in einer von Gabriele Wurster moderierten Talkrunde Vereinsvertreter. Werner Heck vom TSV zeigte sich mit der neuen Halle „sehr zufrieden, wie alle Vereine“. Winfried Karcher vom Badminton-Club berichtete, dass er zur Rückkehr nach Schöllbronn die neue Sportart Pickleball eingeführt hat: eine Ballsportart aus den USA, die Elemente des Badminton, Tennis und Tischtennis verbindet.

Die Kinder sind von der neuen Halle begeistert. Jürgen Gegenheimer, Schulleiter

Schulleiter Jürgen Gegenheimer erinnerte an die aufwändigen Schulbusfahrten in die Halle nach Schluttenbach. „Diese Zeit ist nun aber schon weit weg, die Kinder sind von der neuen Halle begeistert“. Bevor Pfarrer Roland Merz die neue Halle segnete, übergab Architekt Fabrinsky symbolisch zwei goldene Schlüssel an OB Arnold und Vereinsvertreter.

Die gesamte Feierstunde stand im Zeichen von Beiträgen örtlicher Vereine. Musikalisch waren es die Lyra und der Sängerbund Schöllbronn, tänzerisch die Roten Funken der Narrenzunft und auch die Kinder der Hebel-Schule waren mit Liedbeiträgen dabei, genauso wie die Kinder des Kindergartens St. Elisabeth.

Die Jugendlichen des TSV Schöllbronn boten Sportvorführungen, für die Bewirtung sorgten im Anschluss örtliche Vereine in Kooperation mit DRK und Feuerwehr.