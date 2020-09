Zwischen Leiterwagen oder im Barockschloss

Das sind die außergewöhnlichsten Trauorte in Ettlingen und Umgebung

Schnödes Standesamt, prunkvolle Kirche? Der Unterschied muss nicht so drastisch sein. In Ettlingen und Umgebung gibt es einige schöne und außergewöhnliche Orte, an denen man sich standesamtlich trauen lassen kann: vom markgräflichen Schloss mit schmucker Barockfassade über die Klosterruine in Frauenalb bis hin zum urigen „Kantebuahaus“ in Marxzell-Pfaffenrot.