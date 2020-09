Das verbirgt sich hinter dem größten Graffiti-Kunstwerk der Region

Auf einer 89 Meter langen Wand am Gebäude des Ettlin-Gewerbeparks in der Pforzheimer Straße haben fünf Graffitikünstler ein Kunstwerk geschaffen, das die Geschichte der 1836 gegründeten Spinnerei und Weberei widerspiegelt.

Von Werner Bentz

Verlässt man Ettlingen Richtung Albtal, wird schon weithin ein neues Kunstwerk im öffentlichen Raum sichtbar. Fünf lokale Künstler aus der Ettlinger Region haben in nur drei Wochen eines der größten Graffiti-Kunstwerke in Baden-Württemberg geschaffen. Zu sehen ist es an der Betonfassade des Ettlin Gewerbeparks in der Pforzheimer Straße.

Das große Wandbild soll die Geschichte der 1836 gegründeten Ettlin Spinnerei und Weberei auf einer 1200 Quadratmeter großen Fläche grafisch darstellen. „Den Zuschlag einer Ausschreibung erhielt ein Team aus fünf regionalen Künstlern, die mit ihrem Konzept und der Farbauswahl überzeugten“, so Johannes Hofmann von Ettlin Immobilien.

Die einzelnen Grafikelemente und ihre Bedeutung

Entstanden ist ein Motiv, welches spielerisch eine Draufsicht auf den Standort (graue Ebene) und essentielle Elemente der Firmenhistorie in einer grafischen Darstellung verbindet. Ein zehn Meter großes Mühlrad steht für den Geschäftsbereich Energie, der aus der Nutzung der Wasserkraft entstanden ist, die Spindel für die Herstellung von Garn. Das Wasser stellt den nahegelegenen Fluss Alb dar und die kreativ gezeichneten Bäume die umliegende Natur im Albtal.

„Der Beton bietet bewusst einen Kontrast zu dem opaken Farbauftrag der Streichfarbe und unterstreicht somit das neue Gewand, ohne die Historie der Spinnerei zu vergessen“, erklärt Yannik Czolk, einer der Graffitikünstler. „Mir gefällt gut, dass das Graffiti-Kunstwerk einerseits sehr reduziert ist, aber trotzdem eindeutig zu erkennen ist. Mit anderen Worten, es ist ausdrucksstark, harmonisch gestaltet und enthält schöne Farben“, so Martin Szabadi, Leiter Facility Management der Ettlin Gruppe.

Die Blickhierarchie ändert sich je nach Entfernung, Höhe und Geschwindigkeit. Rene Sulzer, Graffitikünstler

„Die Gestaltung greift neben den Farben des Gewerbeparks die Umgebungsfarben auf und ist somit eine visuelle Ergänzung der Umwelt“, sagt der Graffitikünstler Rene Sulzer. „Die drei Ebenen der Betrachter wurden in unserem Entwurf berücksichtigt und die Blickhierarchie ändert sich je nach Entfernung, Höhe und Geschwindigkeit. Damit gemeint sind die Blickwinkel aus der Perspektive vom Fußweg, Parkplatz, Straßenbahn oder der parallel verlaufenden Landesstraße“.

Bei der Gestaltung hätten er und seine Künstlerkollegen sich bewusst für viel Streichfarbe und nur wenige Sprühdosen entschieden. „Das ist deutlich langlebiger und besser für die Umwelt“, so Sulzer.

„Mit unterschiedlichen Elementen der damaligen und heutigen Zeit ist somit ein imposantes Kunstwerk entstanden, auf das wir bei Ettlin sehr stolz sind“, sagt Anke Lumpp vom Finanzvorstand der Ettlin Gruppe.