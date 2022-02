Dehoga sagt „Alb in Flammen“ in Ettlingen für Juni ab: Warum so früh?

Das kam für uns nicht in Frage und wäre wahrscheinlich auch gar nicht so einfach machbar. „Alb in Flammen“ lebt ja vom abendlichen Bummeln an der Alb und über die Brücken, von Geselligkeit zu später Stunde und Feierlaune der Menschen. Zugangsbeschränkungen würden das Event auch unwirtschaftlich machen, denn wir möchten ja eine volle Stadt, in der bei Lichteffekten am Wasser und bei Musik konsumiert wird. Die Stadtverwaltung hat übrigens für unsere Absage Verständnis gehabt.