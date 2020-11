Der Wandel der Friedhofskultur ist auch in Ettlingen zu spüren

Der Feiertag Allerheiligen ist ein Hochfest im römisch-katholischen Kirchenjahr zu Ehren aller Heiligen und ein gesetzlicher Feiertag. Schon im antiken Christentum wurden für Heilige Feste gefeiert, in zunehmender Menge. Papst Bonifatius IV. legte daher 609/610 eine jährliche Feier auf Freitag nach Ostern fest. Über 100 Jahre später ordnete Papst Gregor III. für Rom die Feier am 1. November an. Ein Termin, den Papst Gregor IV. 835 für die gesamte Westkirche festlegte. Die Ostkirche dagegen feiert Allerheiligen am ersten Sonntag nach Ostern. Am 2. November feiern katholische Christen den Gedenktag Allerseelen zum Gedächtnis aller verstorbenen Gläubigen, nicht nur der Heiligen. Allerseelen ist in Deutschland ein kirchlicher, aber kein gesetzlicher Feiertag.

