Der Winterdienst im Raum Ettlingen hat genügend Salz in den Lagern

Der Winter ist mit dem ersten kräftigen Schneefall da und er beschert ordentlich Arbeit. Die Kommunen in der Region Ettlingen haben sich vorab für den Winterdienst gerüstet, wie eine BNN-Umfrage ergeben hat. Überrascht vom Schneefall wurde niemand.

Bad Herrenalb

In Bad Herrenalb werden laut Bauhofleiter Harald Flittner schon seit rund zwei Wochen sporadische Einsätze an gefährlichen Stellen gefahren. Es wurde der ganze innerstädtische Straßenraum abgestreut, da ein Eisregen für enorme Glätte gesorgt hatte, so Flittner.

Im Einsatz sind fünf Großfahrzeuge, zwei Gehwegfahrzeuge und ein Fußtrupp für nicht befahrbare Bereiche. Insgesamt sind 16 Mitarbeiter in der Regel ab 4 Uhr im Einsatz. Die Stadt hält 56 Tonnen Streusalz sowie 20 Tonnen Sacksalz im Vorrat und auch Split, der aber nur selten zum Einsatz kommt.

Ettlingen

In Ettlingen, so Norbert Ruml, Leiter des Baubetriebshofes, gibt es eine Räum- und Streupflicht von 4 bis 22 Uhr, spätestens um 7 Uhr müsse geräumt sein. Dies gilt ähnlich für alle Kommunen. Der jeweilige Einsatzleiter prüft in der Nacht insbesondere an den bekannten Gefahrenstellen, ob ein Einsatz erforderlich ist.

Dazu gibt es außerhalb der Dienstzeiten eine Bereitschaft, die sich ab 3.30 Uhr bereithalten muss, abends dann bis 22 Uhr. Unterwegs sind dann Fußtrupps mit jeweils drei Mann, die für Brücken und andere nicht mit Geräten zu bearbeitenden Stellen auch eine Sprühpumpe mit fertiger Sole (Gemisch aus Salz und Wasser) dabei haben. Außerdem stehen drei Großfahrzeuge und vier Geräteträger fürs Räumen zur Verfügung.

„Wenn sich Schnee und Eis häufen, ist die komplette Mannschaft des Baubetriebs im Einsatz“, so Ruml. Ansonsten wird in Ettlingen keine Sole verwendet, nur Steinsalz. Das lagert mit je 60 Tonnen im Holz-Silo Schöllbronn und beim Regenüberlaufbecken (RÜB) Eiswiesen im Lindenweg. Weitere 180 Tonnen lagern im Bauhof in der Ottostraße, „zudem haben wir 30 Tonnen Salz mit Lavagestein“, sagt Ruml. In den Zuständigkeitsbereich der Stadt fallen insgesamt 250 Kilometer Räumstrecken.

Rheinstetten

In Rheinstetten gilt der Winterdienst laut Udo Zimmermann, Leiter des Stadtbetriebs, schon seit dem 1. November: Alle Geräte sind überprüft worden und die Mitarbeiter wissen Becheid.

Für den Einsatz stehen sieben Fahrzeuge mit 17 Mann Besatzung pro Schicht bereit. Es gibt ein Zwei-Schichten-System. Ausgangspunkt für Einsätze, so der stellvertretende Betriebsleiter Garten- und Landschaftsbau, Stefan Eisenbarth, ist ein „Wecker“, ein Mitarbeiter, der um 3 Uhr nachts nach dem Wetter schaut und die in acht Tourenblättern festgehaltenen neuralgischen Punkte abfährt.

Dazu zählen beispielsweise die Obere Tunneldecke am Silberstreifen oder die Radwegbrücke beim Feuerwehrhaus. Ist ein größerer Einsatz nötig, wird die Bereitschaft alarmiert, die dann ab 4 Uhr unterwegs ist, „wenn es sein muss auch an Heiligabend“ sagt Eisenbarth. In Rheinstetten gibt es drei Lager, die über 35 bis 40 Tonnen Salz verfügen. „Wir verwenden gerne Sole, die wir selbst herstellen, weil sie besser liegen bleibt“, sagt Eisenbarth. Zudem werde jeder Einsatz genau dokumentiert. Insgesamt sind in Handarbeit und mit Maschinen 99,3 Kilometer zu pflegen.

Karlsbad

In Karlsbad gibt es ein mit 250 Tonnen Streusalz gefülltes Lager, von dem aus drei Groß- und zwei Kleinfahrzeuge starten, um 65 Kilometer Straßen und Wege zu pflegen. Zudem kommt ein Pool von 15 Mitarbeitern zum Einsatz, die sich beispielsweise um kleine Brücken, Treppen, Fußwege und Haltestellen kümmern. „Bis 7 Uhr muss alles erledigt sein“, so Bauhofleiter Jürgen Steiner.

Waldbronn

„Wir sind gut gerüstet“, sagt Samuel Schöpfle, Leiter der Gemeindegärtnerei Waldbronn. Die Einsätze werden von zwei Einsatzleitern koordiniert, die in der Nacht ab 3 Uhr auf Tour gehen und nach Bedarf alarmieren. Bereit stehen fünf Fahrzeuge und für jeden Ortsteil eine Fußtruppe, die drei Silos sind gut gefüllt. Die Räumung erfolge, so Schöpfle, bedarfsorientiert vor allem an wichtigen Stellen, etwa an der Fußgängerbrücke an der AVG sowie weiteren bekannt gefährlichen Stellen. „Wir streuen nur nach Bedarf.“

Marxzell

In Marxzell kommen drei Räumfahrzeuge zwei Fußtruppen mit elf Helfern zum Einsatz. Die jeweiligen Rufbereitschaften, so Kämmerer Jürgen Germann, werden mittwochs (bis Sonntag) und montags (bis Freitag) festgelegt. Neben der nächtlichen Kontrolle gibt es noch eine abends gegen 19 Uhr, „denn wir wollen mindestens bis 21 Uhr für Sicherheit sorgen“, so Germann. In den zwei Silos lagern je 26 Tonnen Salz, zudem gibt es noch acht Tonnen Sackware.

Malsch

In Malsch kommen vier Fahrzeuge zum Einsatz sowie ein Fußtrupp. Pro Schicht – die Schichtbereitschaft wechselt alle drei Wochen - sind, so Bauhofleiter Dieter Gleißle, sechs Helfer im Einsatz. Mit Salz, so Gleißle, ist Malsch gut eingedeckt. In zwei Silos lagern 200 Tonnen, hinzu kommen als Reserve noch 150 Tonnen Sackware.

Für die übergeordneten Straße im südlichen Landkreis ist die Straßenmeisterei zuständig, die in Ettlingen, aber auch in Bretten und Bruchsal Standorte hat. Dort sind derzeit 2.500 Tonnen Trockensalz und 100.000 Liter Natriumchlorid-Lösung vorrätig. Insgesamt können bis zu 18 Streufahrzeuge ausrücken.