Wie kann es sein, dass zum Impftermin in einem Spessarter Seniorenheim Mitarbeiter aus einem anderen, von Corona betroffenen Pflegeheim kommen – und einige von ihnen noch nicht mal Masken tragen? Mit dieser Beschwerde hat sich ein Angehöriger an die Bild-Zeitung gewandt.

„Schleppen Pfleger hier das Virus ein?“ Der Titel eines Artikels in der Bild-Zeitung über das Seniorenhaus in Ettlingen-Spessart lässt aufhorchen. Ein Angehöriger hatte sich an die Zeitung gewandt, weil in seinen Augen bei einem Impftermin am 3. Januar nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

16 Mitarbeiter des Pflegeheims Rösselsbrünnle in Rheinstetten waren zu dem Termin in das Diakonie-Pflegeheim in Spessart gekommen. Eigentlich hätten sie schon Ende Dezember geimpft werden sollen, damals standen aber nicht genug Impfdosen zur Verfügung. In einem der beiden Häuser des Pflegeheims Rösselsbrünnle war Anfang Dezember Corona ausgebrochen, fünf Bewohner sind inzwischen gestorben.