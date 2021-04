Kosmetik- und Nagelstudios sind dicht – das bekommt die Ettlinger Health and Beauty-Gruppe massiv zu spüren. Schließlich bringt sie Fachmagazine heraus und veranstaltet für die Branche Fachmessen. Doch Manager Andreas Erndwein zeigt sich optimistisch.

In der Region gibt’s ganz schön viele Unternehmen, die sich mit Kosmetika beschäftigen – eben nicht nur das Flaggschiff L’Oréal. Ein großes Rad in der Branche dreht im Medien- und Messebereich neben der Kosmetik International-Gruppe (Gaggenau) auch die Health and Beauty-Gruppe.

Das Unternehmen, einst verbandelt mit dem Karlsruher Telefonbuchverlag G. Braun, hat seit einigen Jahren in Ettlingen seinen Sitz und ist seit März eine hundertprozentige Tochter der italienischen BolognaFiere Group – dem weltweit führenden Messeveranstalter für Kosmetik, Mode, Architektur, Bauwesen, Kunst und Kultur. Deren Cosmoprof-Messeveranstaltungen finden für Schönheitsprofis beispielsweise in Bologna, Las Vegas, Bogota und Hongkong statt.