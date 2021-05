„Die Kinderstube“: Betreuung in Ettlingen schenkt Müttern Zeit zum Deutsch lernen

Während die Mama lernt, sind die Kleinen versorgt – in der „Kinderstube“ des Tageselternvereins Ettlingen. Der hat Wartelisten für seine Betreuungsangebote.

Ankommen, gemeinsam Frühstücken, Spielen, Basteln, Relaxen – das alles ist „Die Kinderstube“ des Tageselternvereins, kurz TEV, Ettlingen und südlicher Landkreis.

In einem Hinterhaus in Ettlingens Badener-Tor-Straße wurden Räume, die früher ein Dentallabor nutzte, so hergerichtet, dass sich Kinder dort wohlfühlen.

Mit farbenfrohe Bildern an den Wänden, Sofa und Kuschelecke, mit Stapeln von Bilderbüchern und allerhand Spielzeug für verschiedene Altersgruppen.