Die Tradition des Palmstraußbindens wird auch in Ettlingen gepflegt

Vor dem katholischen Gemeindezentrum in Ettlingenweier sind Tische mit reichlich heimischem Grün gedeckt: Buchsbaum, Thuja, Kirschlorbeer, Stechlaub und Weidenkätzchen liegen bereit – auch Rebscheren und Blumendraht. Das Palmstraußbinden der Ministranten kann beginnen!

Die Tage vor Palmsonntag sind für viele Ehrenamtliche in den Kirchengemeinden verbunden mit Fleiß und Kreativität, aber auch mit Arbeit. „Für die Gottesdienstbesucher ist es eine Freude, wenn sie nach der Messe ein gesegnetes Sträußchen mit nach Hause nehmen können“, weiß Kathrin Kopprasch, Oberministrantin in Ettlingenweier. Die Aktion wegen Corona abzusagen, sei nicht in Frage gekommen. Deshalb habe man sich nur mit einigen älteren Gruppenleitern getroffen – natürlich mit Masken.

Es war mal wieder ein Stück Normalität für einen Nachmittag. Monika Throm , Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt

Im Höhenstadtteil Spessart sind die Frauen vom Arbeitskreis Aktiv-Helfen engagiert. Corona konnte die über 20-jährige Tradition des Palmenbindens nicht brechen, es finde aber in kleinerem Rahmen statt, so die Leiterin Doris Kornelius. Den vielen Gartenbesitzern, die das Grünzeug lieferten, sei sie sehr dankbar.

Jedes Jahr sorgen bemalte Ostereier, die in die Sträuße gesteckt werden, für einen besonderen Hingucker. „Der Weg durch die Karwoche führt uns zum Osterfest. Auf dieses Ziel wollen wir mit den bunten Eiern hinweisen“, betont Kornelius. Die Sträuße werden am Sonntag vor dem Gottesdienst verkauft. Der Erlös kommt Hilfsprojekten in der Dritten Welt zugute. Kornelius erwähnt Deepam – eine Einrichtung in Indien, wo Kinder und Jugendliche mit Behinderungen betreut werden.

Knapp 200 Palmzweige in Ettlingen-Stadt

Für die Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt war ein vierköpfiges Team von fleißigen Frauen aktiv. Im Gemeindesaal der Liebfrauenkirche sind knapp 200 Palmzweige gebunden worden. „Es war mal wieder ein Stück Normalität für einen Nachmittag in einer netten Gemeinschaft“, so Monika Throm.

Wie im letzten Jahr habe man sich bereiterklärt, coronabedingt für die ganze Seelsorgeeinheit die Palmbuschen zu binden. „Eine Altherrenriege hat uns unterstützt und mit den Naturmaterialien versorgt“, erzählt Throm. Einer der Helfer hat Stecken von Silvesterraketen gesammelt und daraus Kreuze gefertigt. Trotz des Verkaufsverbots in diesem Jahr hat es für 150 Kruzifixe gereicht. Die Palmsträuße werden in allen drei Kirchen ausgelegt und die übrigen an die Ettlinger Pflegeheime verteilt.

Ein Hoffnungszeichen während der Pandemie will das Ettlinger St. Augustinusheim setzen. Bereits im Vorjahr hatten die Jugendlichen der Gärtnerei während des Lockdowns Palmwedel gebunden und an der dortigen Marienstatue ausgelegt. Die Aktion sei von den Bürgern dankbar angenommen worden, so Klaus Schwarz, Leiter der beruflichen Bildung am Augustinusheim. In diesem Jahr verarbeiteten fünf junge Gärtner mit geübten Griffen ihr frisches Schnittgut zu 200 Sträußen.

Pfarrer Martin Heringklee wird die Buschen bei der Vorabendmesse in der Herz-Jesu Kirche segnen, bevor sie am Sonntag ab 10.30 Uhr an der Marienskulptur von den Gläubigen kostenlos mitgenommen werden können. An jedem Strauß hängt ein Tütchen mit dem Aufdruck „Hoffnung ist der Beginn von etwas Neuem“ mit einer insektenfreundlichen Blumensaatmischung, finanziert vom Förderverein Augustinusheim.

Allerlei Grün steckt in den Palmzweigen der Mörscher Ministranten. Eigentlich dauert die Aktion eine Woche – wegen Corona war Improvisation gefragt. Gemeindereferent Sebastian Kraft von der Seelsorgeeinheit Rheinstetten hat das Grünmaterial über die Stadt organisiert, welches die Kinder am Mörscher Gemeindezentrum abholen; anschließend treffen sie sich virtuell per Videokonferenz, um die Palmen zu binden. „Wir Gruppenleiter freuen uns, mal wieder etwas mit den Kindern zu unternehmen, auch wenn es auf Distanz ist“, so Nils Trumler.