Die Volkshochschule Ettlingen reagiert auf die anhaltende Corona-Krise und setzt in ihrem neuen Semesterprogramm verstärkt auf Outdoor-Angebote und Aktivitäten unter freiem Himmel.

So hat sie beispielsweise Nordic Walking in Spessart und in Bruchhausen aufgenommen, Zeichnen mit Bleistift und Kohle im Horbachpark , Yoga-Tageswanderungen oder auch Wildkräuterwanderungen.

Das Team um den VHS-Leiter Attila Horvat geht von nach wie vor erschwerten Bedingungen aus, etwa für den Präsenzunterricht.

Auch Digitalangebot wurde ausgebaut

Sowohl im Bereich Bewegung als auch bei den Sprachkursen hat die Bildungsstätte ihr Digitalangebot vergrößert. Insgesamt finden sich im neuen Programm, das im März starten soll, knapp 300 Kurse - von den Klassikern Sprachenschule und Gesundheit bis zu Arbeit und Beruf sowie Kultur.

Unverändert nicht angeboten werden Backen und Kochen im Ettlinger Schulzentrum. Am Herd und am Ofen stehen die Gruppen einfach zu dicht beieinander. Grundsätzlich sind die Teilnehmerzahlen bei den VHS-Kursen begrenzt, das gilt auch für die thematischen Stadtrundgänge in Zusammenarbeit mit dem Museum. Sie führen unter anderem zu Kunstobjekten in der Altstadt, an die Alb oder auch auf den Panoramaweg.

Verschiedene Kurse in den Stadtteilen

Kooperationspartner der Bildungsstätte sind neben der Stadt und der Stadtbibliothek auch Vereine wie der TV 05 Bruchhausen und Organisationen wie die Kassenärztliche Vereinigung. Verstärkt hat die Volkshochschule im neuen Semester, das bis in den Juni hinein dauert, ihr Engagement in der Ettlinger Stadtteilen.

So gibt es in Bruchhausen Qigong-Kurse, Zumba oder auch Bodyart, ein ganzheitliches Körpertraining basierend auf den fünf Elementen der chinesischen Medizin. In Ettlingenweier kann man Ausgleichs- und Wirbelsäulengymnastik belegen und in Schluttenbach unter anderem Autogenes Training sowie Line Dance.

Rückkehr der „Jungen VHS“

An Jugendliche und junge Erwachsene richtet sich die „Junge VHS“, die im ersten Semester beispielsweise mit einem Intensivtraining für die Realschulabschlussprüfungen in Mathematik und Englisch an den Start geht sowie mit dem Angebot „Tastenschreiben heute“ und einem Nähkurs für Kinder ab neun Jahren.

Geplant ist ein Sommer-VHS-Programm, das ab dem 7. Juni startet und teilweise bis Ende Juli dauert. Dazu zählen ein Schnupperkurs Bogenschießen, „Spanisch in letzter Minute“ oder Gedächtnistraining für den Beruf.

Aufgrund der Corona-Krise, die die Volkshochschule seit dem vorigen Frühjahr mit Unterbrechungen beschäftigt, sind laut Attila Horvat rund ein halbes Dutzend Dozenten abgesprungen. Einige hatten ohnehin ihren Rückzug aus dem Unterricht geplant. 110 Lehrkräfte sind aber unverändert an Bord und freuen sich auf den Neustart.

Anmeldungen online oder telefonisch

Das VHS-Programm, ein knapp 180 Seiten starkes Heft im DIN A4-Format, wurde in einer Auflage von 5.100 Stück gedruckt; es liegt unter anderem im Rathaus und in den Ettlinger Ortsverwaltungen aus.

Anmeldungen für die Kurse sind im Internet www.vhsettlingen.de möglich, außerdem telefonisch unter (0 72 43) 10 14 83 oder per Mail: vhs@ettlingen.