Dieb bricht in mobilen Schulkiosk in Ettlingen ein

Nachdem ein Dieb in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen mobilen Verkaufsstand in Ettlingen eingebrochen ist, sucht die Polizei nach Hinweisen zu dem Täter.

Ein unbekannter Täter ist von Freitag auf Samstag in einen mobilen Schulkiosk in der Karl-Friedrich-Straße in Ettlingen eingebrochen und hat Diebesgut in Höhe von rund 40 Euro mitgenommen.

Nach bisherigen Informationen der Polizei brach der Dieb zunächst gewaltsam die Öffnungsklappe des Verkaufsstandes auf, indem er die Bolzen aus der Verankerung rausriss.

Über die Ladentheke stieg er dann in den Verkaufsstand und stahl ein Heizgerät, Getränke sowie das Bargeld aus der Trinkgeldkasse.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.