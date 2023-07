Pünktlich zum Aufbauen ist die Sonne herausgekommen“, sagt der Präsident vom Rotary-Club Karlsruhe-Albtal, Ulf König. „Das war ein Zeichen, dass wir nach draußen gehen können.“

Bis dahin ging die Tendenz eher dazu, die achte Auflage des Diner en blanc in der Schlossgartenhalle stattfinden zu lassen. So ist am Samstagabend aber der Rosengarten Schauplatz weißer Eleganz. „Draußen ist die Atmosphäre schließlich einfach besser.“

110 Gäste tragen zum besonderen Flair in Ettlingen bei

Dutzende Luftballons sowie ganz in weiß eingehüllte Tische und Bänke sorgen dafür, dass ein ganz besonderes Flair entsteht. Zu diesem tragen dann auch die rund 110 Gäste bei, welche zum gemeinsamen Dinieren unter freiem Himmel gekommen sind.

Vom gemütlichen Zweiertisch bis zur großen Tafel ist dabei alles vertreten. „Viele sind als Wiederholungstäter dabei, es gibt aber auch einige neue Gesichter“, berichtet König.

Viele sind als Wiederholungstäter dabei. Ulf König

Präsident

Stammgäste sind Rolf und Mara Herminghaus, die zusammen mit Freunden an einem großen Tisch sitzen. „Es macht einfach Spaß für ein bisschen Verwirrung zu sorgen“, erzählt Rolf Herminghaus über das Besondere des Diners und die oftmals fragenden Blicke vorbeilaufender Passanten.

Um den Abend in vollen Zügen genießen zu können, hat jeder aus der Zwölfergruppe etwas mitgebracht. Und so stehen etwa Rinderfilets, Melonen-Parmaschinken-Spieße oder Perlencouscoussalat auf dem Tisch. Und auch Champagner und ein guter Wein darf zu so einem Anlass natürlich nicht fehlen.

Ähnlich sieht es auch bei Anne Berthou und Jochen Schwarz aus. Die beiden haben extra Tisch, Stühle und Essen in ihren Fahrradanhänger gepackt und sind aus Karlsruhe nach Ettlingen gefahren. „Es ist wirklich schön, dass es hier im Rosengarten stattfindet“, meint Jochen Schwarz.

Auch Anne Berthou gefällt es und das mag etwas heißen. Die gebürtige Französin war nämlich auch schon mehrmals in Paris, wo das Diner en blanc seinen Ursprung hat, dabei und ist nun auch von der Ettlinger Variante angetan.

Diner en blanc hat seinen Ursprung in Paris

Sabine Pfeiffer ist Diner-Enthusiastin der ersten Stunde und hat in Ettlingen noch keine Auflage verpasst. Sie ist vom Rosengarten begeistert und freut sich, dass das Diner unter freiem Himmel stattfinden kann. „Das Ambiente und die Atmosphäre sind hier einfach ganz besonders.“

Dafür sorgt auch Malte Birn, der kurzfristig eingesprungen ist und den Abend musikalisch untermalt. Außerdem lobt Ulf König die freiwillige Feuerwehr, die wieder Tische und Bänke zur Verfügung gestellt hat, sowie einige Ettlinger Betriebe, die die Veranstaltung unterstützen.

Das Besondere an der Ettlinger Ausgabe des Diner en blanc ist zudem, dass die Veranstaltung durch gesammelte Spenden immer einen guten Zweck unterstützt.

Neben dem Hospiz-Förderverein darf sich in diesem Jahr der Ettlinger Tageselternverein jeweils über die Hälfte der rund 5.000 Euro freuen, die zusammengekommen sind. Und da das Wetter am Ende auch gehalten hat, gibt es an diesem Abend ganz in Weiß nur Gewinner.