Diner en blanc in Ettlingen: Ein Abend in Weiß für einen guten Zweck

Diner en blanc, was übersetzt Abendessen in Weiß heißt, hat seinen Ursprung in Paris. Dort soll im Jahr 1988 ein Bürger namens François Pasquier eine in seinem Garten geplante, aber überfüllte Party kurzerhand in einen öffentlichen Park verlegt haben, den Bois de Bologne. Man verabredete sich aufgrund des großen Erfolges in jedem Juni wieder zu einem solchen Event, und zwar an einem bis kurz vor dem Treffen geheim gehaltenen Ort. Bedingung für die Teilnahme: weiße Kleidung, mitgebrachte Speisen und Getränke sowie Tische und Stühle für eine gemeinsame weiß eingedeckte Tafel.