Der Dobler Bürgermeister Christoph Schaack strebt eine zweite Amtszeit an. Noch bis 22. August können sich weitere Kandidaten auf das Amt bewerben.

Wie im Januar angekündigt, hat der amtierende Bürgermeister von Dobel, Christoph Schaack (CDU) mit Beginn der Frist seine Unterlagen für die Bewerbung um eine zweite Amtszeit abgegeben. „Die Frist begann am Samstag, 9. Juli“, erklärte Hauptamtsleiterin Katrin Strauch.

Sie habe am Freitagabend den Briefkasten kontrolliert, ob er leer sei und am Montagmorgen wieder geöffnet. „Es lag eine Bewerbung drin, es war die von Bürgermeister Schaack“, so Strauch.

Hätten mehrere Bewerbungen im Briefkasten gelegen, so hätten sie als zeitgleich abgegeben gegolten. Somit wird der Name Christoph Schaack auf dem ersten Platz des Wahlzettels stehen. Bis Montag, 22. August, um 18 Uhr können sich weitere Kandidaten um den Chefsessel im Dobler Rathaus bewerben.

Bürgermeisterwahl in Dobel am 18. September

Die Bürgermeisterwahl in Dobel ist für Sonntag, 18. September, angesetzt. Sollte eine Neuwahl erforderlich sein, da es mehrere Bewerber gibt und keiner die erforderliche absolute Mehrheit erreicht, beginnt eine neue Bewerbungsfrist am Montag, 19. September.

Die Frist endet am Mittwoch, 21. September, um 18 Uhr. Ein neuerlicher Urnengang wäre dann für Sonntag, 2. Oktober, angesetzt.

Die erste Amtszeit von Bürgermeister Christoph Schaack endet turnusgemäß mit Ablauf des Monats Oktober. Schon im Januar hatte er in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates mitgeteilt, dass er sich um eine zweite Amtszeit bewerben und sich im Herbst der Wahl stellen werde.

Auch vor seiner ersten Amtszeit war Schaack erster Bewerber und wurde bei der Wahl am 3. August 2014 mit rund 70 Prozent direkt im ersten Wahlgang gewählt. Dies, obwohl seinerzeit fünf weitere Bewerber mit ins Rennen gegangenen waren.

Christoph Schaack lebt seit 20 Jahren auf dem Dobel

Der verheiratete Familienvater stammt aus Trier, ist ausgebildeter Touristikfachmann und lebt seit gut 20 Jahren auf dem Dobel. In der Freiwilligen Feuerwehr ist der 54-Jährige seit vielen Jahren aktives Mitglied. Er sei zwar Mitglied in der CDU, fühle sich aber in erster Linie dem Wohl den Dobler Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet, äußerte er im Frühjahr gegenüber den BNN.

Im Dobler Gemeinderat herrscht eine gute Diskussionskultur, wichtige Projekte konnten in der Vergangenheit fast ausnahmslos einstimmig auf den Weg gebracht werden. Bereits für die Zukunft in ersten Schritten angestoßen sind die Sanierung von Rathaus und Verbindung mit der Pfarrscheuer, der Umbau des Feuerwehrgerätehauses oder die Weiterentwicklung von Neubaugebieten.