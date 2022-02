Kandidatur für zweite Amtszeit

Christoph Schaack will Bürgermeister in Dobel bleiben: Das sind seine Pläne

Christoph Schaack will bei der Bürgermeisterwahl in Dobel erneut gewählt werden. Im Gespräch zieht der amtierende Bürgermeister eine Bilanz seiner bisherigen Amtszeit und gibt einen Ausblick auf das, was noch kommen könnte.