Kein Chaos in der Wintersaison: Neue Parkautomaten in Dobel

Die Parkscheinautomaten am Dobel sind seit Jahren ein Ärgernis. Für den Winter will die Gemeinde neue anschaffen. Sie erhofft sich dadurch mehr Einnahmen aus Parkgebühren.

Die Bilder vom Ansturm auf den schneebedeckten Dobel erregten im vergangenen Jahr Aufmerksamkeit über die Grenzen der Region hinaus: Bei herrlichem Winterwetter zog es zahlreiche Tagestouristen in den Höhenort im Nordschwarzwald. Gemeinde, Polizei und Feuerwehr wurden dem hohen Verkehrsaufkommen kaum Herr und einen Parkplatz zu finden, war ein Glücksspiel.

Der ein oder andere Einheimische machte aus der Not eine Tugend und bot gegen Geld seinen Hinterhof als Stellplatz für die Autos von Ausflüglern an – Möglichkeit zur WC-Nutzung inklusive.

Ich bin es wirklich leid, dass heute der eine ausfällt und morgen der nächste. Christoph Schaack, Dobler Bürgermeister, zu Parkscheinautomaten

Ein Ärgernis waren, und das nicht nur im vergangenen Jahr, die Probleme mit den Parkscheinautomaten in der Gemeinde an den öffentlichen Parkplätzen. „Ich bin es wirklich leid, dass heute der eine ausfällt und morgen der nächste“, sagte Bürgermeister Christoph Schaack (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Dobler Gemeinderates.

In Dobel gibt es fünf Automaten, am Kurhaus, am Parkplatz Horntannhalde, dem Sportplatz, der Mannenbachhalde sowie an der Höhenstraße. Aktiviert werden sie nur in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. März, um in den Wintermonaten bei Schnee das Parken zu ordnen.

Vor Jahren hatte der Gemeinderat sich für die Installation entschieden, da die Gemeinde im Winter die Parkplätze mit viel Aufwand räumt.

Installiert werden sollen jetzt neue Automaten, bei denen eine Bezahlung mit Bargeld oder einer App möglich ist. Der neue Anbieter hat zudem den Vorteil, dass er in Karlsruhe eine Service-Station unterhält, sodass mögliche Problemen schnell behoben werden können. Dies war in der Vergangenheit nicht so, oft fielen die Automaten wochenlang aus, sodass der Gemeinde Einnahmen entgingen.

Neue Automaten kosten rund 29.000 Euro

„Wir hätten bei betriebsbereiten Automaten sicher mehr als die rund 8.000 Euro einnehmen können“, so Schaack. Die Wintergäste seien bereit, für das Parken zu bezahlen. Die Kosten für die neuen Automaten bezifferte er mit rund 29.000 Euro. Der Betrag ist im Haushalt eingestellt, die Automaten sind auch für die neuen Wohnmobilstellplätze am Sportplatz nutzbar.

Installiert werden sollen die neuen Parkautoamten noch vor Beginn der Wintersaison. Im Oktober wird eine Neukalkulation der Parkgebühren festgelegt. Bisher lagen sie bei zwei Euro pro Tag.