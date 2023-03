Fast doppelt soviel Verkaufsfläche: Der Discounter Netto baut in Dobel neu

Es ist ein Bekenntnis zum Standort: Da die bisherige Verkaufsfläche zu klein und die Technik veraltet ist, soll der Discounter Netto in Dobel nun neu gebaut werden. Für die Bauphase sucht das Unternehmen aktuell noch eine Übergangslösung.

Der Netto-Markt im Areal „Dorfwiesen“ gegenüber dem Feuerwehrhaus in Dobel soll durch ein neues Gebäude ersetzt werden. Vor gut fünf Jahren hatte die Discounterkette die Immobilie angemietet, zuvor war sie von zwei anderen Marktketten betrieben worden.

„Die Verkaufsfläche ist zu klein für unser Angebot, die Technik veraltet, ebenso das Mobiliar“, erläuterte Gebietsleiter Joseph Wagner. Man habe seit Beginn des Betriebes eine gute Resonanz festgestellt und wolle daher am Standort Dobel bleiben.

Geplant sei jetzt der Abriss des Bestandsgebäudes und Errichtung eines Neubaus. „Insgesamt soll der Neubau eine Fläche von 1.500 Quadratmetern haben, davon gut 1.110 als Verkaufsfläche“, so Wagner.

Gebietsleiter rechnet mit einer Bauzeit von acht bis zehn Monaten

Bislang hatte der Markt eine Verkaufsfläche von rund 680 Quadratmetern. Photovoltaik auf dem begrünten Dach, Anlagen zur Wärmerückgewinnung und Ausstattung mit energetisch besserer Technik sind geplant. Die Investition wird sich nach Schätzung Wagners auf 2,5 bis 3 Millionen Euro belaufen.

Die Verkaufsfläche ist zu klein für unser Angebot, die Technik veraltet, ebenso das Mobiliar. Joseph Wagner, Gebietsleiter Netto

„Es ist ein klares Bekenntnis zum Standort Dobel“, sagt Wagner. Der genaue Zeitpunkt für den Spatenstich stehe noch nicht fest, man hoffe aber im kommenden Jahr beginnen zu können.

Während der Bauzeit, die er mit acht bis zehn Monaten angab, soll nach Möglichkeit der Verkauf in einem Zelt weitergehen. „Dafür suchen wir allerdings noch einen geeigneten Standort, falls es eine geeignete Halle in Dobel gibt, könnte auch das infrage kommen“, so Wagner.

Bebauungsplan muss für den Neubau geändert werden

„Wir sind sehr froh, dass die Nahversorgung im Ort durch den Neubau dauerhaft gesichert bleibt“, äußerte Bürgermeister Christoph Schaack (CDU) seine Zustimmung.

Aufgabe des Gemeinderates ist jetzt zunächst die Änderung des Bebauungsplans „Dorfwiesen“, da der Geltungsbereich vergrößert werden muss. Das Areal wird künftig eine Fläche von knapp einem Hektar haben, wie Christine König vom beauftragten Planungsbüro erläuterte.

„Eine naturschutzrechtliche Untersuchung hat bereits ergeben, dass sich durch die Vergrößerung keine Beeinträchtigung der benachbarten FFH-Gebiete ergeben wird“, so König. Auch unter raumordnerischen und städteplanerischen Aspekten seien keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

Der Gemeinderat gab seine geschlossene Zustimmung zu dem Vorentwurf, der jetzt die Phase der Anhörung tritt.