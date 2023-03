Erfolgreiche Unterkunft

Freizeit- und Schulungszentrum in Dobel: Das Chalet am Westweg gewinnt Wanderer für sich

Damit kann man in Dobel zufrieden sein: Die Buchungen im neuen Chalet am Westweg übertreffen die Erwartungen. Ohne ehrenamtliche Arbeit wäre die Eröffnung nicht so schnell gegangen.