Getötete Frau in Dobel: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Gegen einen 29-Jährigen wurde noch am Donnerstag ein Haftbefehl erlassen. Eine zweite Person soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Dobel haben Spezialkräfte der Polizei und Beamte der Sonderkommission „Loipe“ zwei dringend Tatverdächtige festgenommen.

Durch umfangreiche Ermittlungen sei die für die Aufklärung des Tötungsdelikts eingerichtete Soko „Loipe“ auf die Spur eines 29-jährigen Mannes gekommen, erklären die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Am Donnerstagvormittag habe man ihn an seiner Wohnanschrift im Landkreis Rastatt vorläufig festgenommen. Nach BNN-Informationen erfolgte die Festnahme im Murgtal.

Laut Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Pforzheim wurde der 29-Jährige am Donnerstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter in Tübingen vorgeführt, welcher den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Die zweite vorläufig festgenommene Person wird laut Pressemitteilung am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zur Motivlage dauerten noch an. Ermittelt wird wegen Totschlags.

Ermittler gehen von Totschlag aus

Totschlag sagt immerhin aus, dass das Opfer vorsätzlich getötet wurde, also mit Wissen und Wollen gehandelt wurde. Den Täter erwartet in diesem Fall eine Freiheitsstrafe zwischen fünf und 15 Jahren, im Falle eines besonders schweren Totschlags kann eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden.

Die 68-jährige Doblerin war am 20. Juli nach einem Hinweis auf ihrem Anwesen in der Neuenbürger Straße tot gefunden worden. Es handelte sich um eine örtliche Geschäftsfrau, die in dem 2.400 Einwohner zählenden Kurort gut vernetzt war.