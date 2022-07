Gewalttat in Dobel: Polizei findet tote 68-jährige Frau

Eine tote Frau ist in Dobel entdeckt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Gewalttat aus.

Im kleinen Höhenort Dobel im Albtal ist eine Frau gewaltsam ums Leben gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilen, wurde der Leichnam am Donnerstag entdeckt.

Die tote Frau fand die Polizei „in ihrem Wohnanwesen“ in dem Dorf im Landkreis Calw, das nur rund 2.200 Einwohner zählt. Die Mitteilung zum Leichenfund ist noch äußerst dünn.

Wie Simone Unger vom Polizeipräsidium auf Anfrage mitteilt, nenne man bewusst keine genauere Örtlichkeit. Es hatte einen Hinweis einer Zeugin gegeben, worauf Polizisten des Reviers Calw vor Ort nachschauten und die Tote fanden. Diese war 68 Jahre alt und deutsche Staatsangehörige.

Tote Frau in Dobel: 34-köpfige Soko gebildet

Da die Frau nach den ersten Ermittlungen offensichtlich Opfer einer Gewalttat wurde, hat die Kriminalpolizei Calw eine 34-köpfige Sonderkommission unter dem Namen „Loipe“ eingerichtet. Diese nehme sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (07231) 1 86 44 44 entgegen.

Der Soko-Name sei nicht von ungefähr gewählt worden, so Unger. Ja, dieser sei zumindest ein Hinweis und nicht einfach aus der Luft gegriffen. Der Höhenort Dobel bietet im Winter einige Langlaufloipen, die dicht am Ort zu finden sind. Ob „Loipe“ auf eine Anwesen im Außenbereich hindeutet, will die Polizei noch nicht sagen.