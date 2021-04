Neubau der Seniorenresidenz in Dobel: Der Rohbau steht

Der Rohbau ist fertig, die Fenster drin: Bei der neuen Seniorenresidenz in Dobel geht es an die Innenausstattung. Das Gebäude soll im April oder Mai 2022 bezugsfertig sein.

„Wir fühlen uns gut geschützt“, sagt Melanie Lausegger, Geschäftsführerin des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Region Nordschwarzwald. Gerade hat die Freiwillige Feuerwehr Dobel ihre Übung am Rohbau der neuen Seniorenresidenz in der Ortsmitte abgeschlossen.

Aufgabe der acht Mann starken Truppe war es, einen „Verletzten“ vom Gerüst abzuseilen. „Aktuell können wir nur in kleinen Gruppen üben, wir nutzen jede Möglichkeit“, erklärt Kommandant Sven Schatz. Eine Großbaustelle wie aktuell die Seniorenresidenz sei ideal dafür.

Man sei froh, von Beginn an in das Bauvorhaben eingebunden zu sein. „So konnten wir auch einige Anregungen geben, die berücksichtigt wurden“, so Schatz. Bauleiter Georg Planer betont: „Uns ist es immer wichtig, gerade bei hochsensiblen Gebäuden wie einer Seniorenresidenz die örtliche Feuerwehr sofort einzubinden.“ Auf die Feuerwehrleute komme es im Ernstfall, der hoffentlich nie eintreten werde, an, dass möglichst niemand zu Schaden kommt.