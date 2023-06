Schwerverletzter durch Frontalzusammenstoß in Dobel

Ein 63-Jähriger ist am Mittwoch von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Es kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Mittwochmorgen ein 63-Jähriger, nachdem er mit seinem Auto auf der Landesstraße 340 frontal mit einem Lkw zusammenstieß.

Nach Angaben der Polizei befuhr der Autofahrer am Morgen die Landesstraße von Dobel in Richtung Bad Herrenalb. In einer Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Lkw-Fahrer zusammen.

Durch den Zusammenstoß zog sich der 63-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Landstraße komplett gesperrt werden.