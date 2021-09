Unfall bei Dobel: Schwer verletzter Motorradfahrer - Sattelzugfahrer flüchtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war ein 69-jähriger Motorradfahrer von Neuenbürg in Richtung Dobel unterwegs, als ihm in einer Kurve ein Unbekannter mit einem Sattelzug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Motorradfahrer musste nach rechts ausweichen und stürzte neben der Fahrbahn, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der 69-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr ohne anzuhalten in Richtung Neuenbürg weiter. Hinweise zum Fahrer oder zum Sattelzug liegen der Polizei derzeit nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 in Verbindung zu setzen.