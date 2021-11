„Weihnachten im Schuhkarton“ ist die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not. In Deutschland gibt es die Aktion seit 1996, um Kindern in Osteuropa eine besondere Freude zum Weihnachtsfest zu bereiten. 2020 wurden bundesweit 346.064 Exemplare der Schuhkartons an die christliche Hilfsorganisation der Barmherzigen Samariter (Samaritan’s Purse) in Berlin überreicht.

Saisonstart ist jährlich im Oktober. Bis Montag, 15. November, können die gepackten Schuhkartons in Dobel bei Catherine Burmester (Friedensstraße 46) oder in Bad Herrenalb bei Goldschmiede Holdermann (Kurpromenade 7) abgegeben werden. Wer online für die Aktion spenden möchte, nennt bei der Überweisung die Projektnummer 300 504 an die PAX Bank eG, Iban DE12 3706 0193 5544 3322 11.