Tierkörper werden ausgegraben

Zwölf tote Schlittenhunde in Dobel – Verdacht auf Vergiftung

Noch am Abend toben 26 Schlittenhunde auf einer Wiese in Dobel. Für die Nacht kommen sie in Fahrzeugboxen. Am Morgen entdeckt die Besitzerin zwölf tote Tiere. Der Vorfall ereignete sich im Juli, wurde aber erst jetzt öffentlich. Die Polizei lässt die Tierkörper ausgraben. Im Raum steht eine Vergiftung.