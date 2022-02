Der Dorfladen in Ettlingen-Oberweier setzt auf regionale Produkte und hat damit offenbar Erfolg. Geplant ist noch so einiges.

Die Produkte in den Regalen des Oberweierer Dorfladens in der Fleckensteinstraße 5 kommen aus der Umgebung. Eier vom Hofladen aus Schielberg, Mehl der Mühle Beck aus Keltern, aus einer Karlsruher Familienrösterei der Kronen-Kaffee oder Wurstwaren der Metzgerei Seeger aus Kuppenheim, die auf Wunsch auch Wild liefern kann.

„Wir wollen bewusst regionale Produkte mit Qualität anbieten. Dass die Hühner wirklich auf dem Hof frei herumlaufen, merkt man daran, dass die Eierschalen sehr hart sind“, sagt Johannes Herr, der seit Anfang des Jahres mit seiner Ehefrau Natascha den Laden betreibt. Viele junge Familien – auch die aus dem Ort – gingen wieder bewusster einkaufen, so Herr.

Seine Frau Natascha ergänzt: „Wir führen viele glutenfreie Produkte, und die Backwaren werden bei uns im Ofen stets frisch fertiggebacken.“ Zwar könnten sie nicht das volle Supermarkt-Sortiment anbieten, aber die Dinge des täglichen Bedarfs schon. Obst und Gemüse sowie fertig gekochte Gerichte im Einmachglas mit Gummiring stünden auch bereit.

Familie und Beruf kommen ideal auf einen Nenner

Die beiden kommen aus der Gastronomie, er ist Koch und sie war als Food-&-Beverage-Managerin im Gastronomie-Service für Essen und Getränke verantwortlich. „Der Laden hat Potenzial, wir wollten schon lange selbstständig sein“, sagt Natascha Herr, die anderthalb Jahre alte gemeinsame Tochter Nele auf dem Arm.

Mit dem Laden als Existenzgrundlage, in den sie ihr ganzes Fachwissen einbringen könnten, seien Familie und Beruf ideal unter einen Hut zu bringen. Um zu erfahren, was die Kunden wünschen, hätten sie und ihr Mann in den ersten zwei Wochen Kunden befragt: „Wir wollen auf die Bedürfnisse der Menschen im Ort eingehen“, betont Natascha Herr.

Bei den Menschen im Ort kommt der Laden bisher sehr gut an. „Je älter man wird, desto mehr muss man sehen, dass was im Dorf verfügbar ist“, sagt etwa Kundin Gisela Berkner. Matthias Dürr hat sich mit sämtlichen Produkten für sein Frühstück eingedeckt. „Kleine Läden muss man unterstützen“, betont er. Er komme regelmäßig in den Dorfladen und schätze vor allem die Nähe.

„Fußläufig den Laden zu erreichen, war das wichtigste Ziel im Konzept der Oberweierer Ortsentwicklung, womit wir es in ein Sanierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg geschafft haben“, bestätigt Ortsvorsteher Wolfgang Matzka (CDU). „Mit dem Laden in optimaler Lage wird auch ein ganz wichtiger Begegnungspunkt geschaffen, wo sich die Bürger treffen und austauschen können“, so Matzka weiter. „Wir als Ortsverwaltung wollen den Laden unterstützen, wo wir können“. So sollen das Catering für Veranstaltungen, Gutscheine für runde Geburtstage und die Martinsbrezel vom Dorfladen kommen.

Feedback aus der Bevölkerung wird heiß ersehnt

Kreative Ideen hat das junge Pächterpaar zuhauf. „Ein großer Erfolg war unser Wochenangebot mit Weißwürsten und Brezel in der Tüte“, erzählt Natascha Herr, die sich über den Zuspruch freut. Für den Sommer seien Grillkörbe für vier Personen geplant. Mit ihrer Schwester backe sie auch zwei Kuchen und eine Torte aufs Wochenende.

Ein Strandkorb zum Ausruhen, Pflanzenkübel und Stehtische sollen auf den Vorplatz, sobald es draußen milder wird. „Wir sind auf das Feedback der Bevölkerung gespannt“, sagt Natascha Herr und wendet sich Michael Deschner zu, der Backwaren für Sonntag vorbestellt.

Neben Oberweier hat auch Ettlingen-Schöllbronn seit Januar 2020 einen Dorfladen, und auch in Ettlingens kleinstem Stadtteil Schluttenbach kann man sich mit Dingen des täglichen Bedarfs in einem Dorfladen eindecken. In Karlsbad-Auerbach gibt es seit nunmehr 15 Jahren einen klassischen Tante-Emma-Laden – die einzige Einkaufsmöglichkeit in dem 1.800 Einwohner zählenden Ortsteil. Und in Bad Herrenalb bietet das Alb-Lädle ein kleines Sortiment an Lebensmitteln sowie Souvenirs.

