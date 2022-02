Werksschließungen in Ettlingen

Dr. Oetker und Spitzner: Erste Gespräche zwischen Betriebsräten und Arbeitgebern

Am Aus von Oetker in Ettlingen ist nicht zu rütteln, sagt die Unternehmensleitung. Die Gewerkschaft will jetzt hart für die vom Jobverlust bedrohten Mitarbeiter verhandeln.