Let’s Have A Toast

Drei Ettlinger erstellen Web-App fürs digitale Zuprosten – und tun damit Gutes

Was kann man tun, damit man „zwischen den Jahren“ nicht so alleine fühlt? Das haben sich die Entwickler der Web-App „Let’s Have A Toast“ überlegt. Mit ihrer App wollen sie auch den Blick auf Themen lenken, die im Corona-Jahr untergegangen sind.