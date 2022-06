Drei Tage für drei Wohnblöcke: So läuft der Zensus 2022 in Ettlingen

(lacht) Der nächste Zensus ist ja erst in zehn Jahren – wer weiß, was dann ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich werde nun erstmal die letzten Haushalte abklappern, in denen ich noch keine Befragung machen konnte, und die Fragebögen dann bei der Erhebungsstelle in Ettlingen abgeben. Die Fragebögen von den ersten beiden Wohnblöcken habe ich dort schon vorbeigebracht. Ich denke, die Mitarbeiter sind dankbar, wenn die Daten schrittweise ankommen und nicht alles auf einmal. Denn sie müssen sie ja am Computer einpflegen, damit sie verschlüsselt weiter an das Statistische Landesamt übermittelt werden können, wo die Informationen am ende ausgewertet werden.